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Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe verdi, gazetecileri ölümle tehdit etti

Kırıkkale'de 1,5 aylık eşini bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki şahıs, adliyeye sevk edilirken gazetecileri tehdit ederek, "Kadın cinayeti diye yazıyorsanız, bakın pislik temizleme diye yazın, bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi.

Güncellenme: 16:46, 25/04/2021
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Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe verdi, gazetecileri ölümle tehdit etti

Kırıkkale’de dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 711. Sokak’taki 4 katlı binanın 2. katında kiracı olarak oturan 75 yaşındaki M.D., 1,5 aylık eşi Koçer Dönmez’i (56) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalıştı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.D. sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra emniyete götürüldü.

“PİSLİK TEMİZLENDİ YAZIN”

Emniyetteki işlemlerin ardından ifadesi alınan M.D., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin “Neden yaptınız” sorusuna “Kadın cinayeti diye değil, pislik temizleme diye yazın. Bunu yazmazsanız sizi öldürürüm” dedi. (İHA)

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