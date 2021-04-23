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Kars’ta corona buzağıları öldürdü

Kars’ta ishal şikayetiyle sahipleri tarafından veterinere getirilen buzağılarda corona virüsü tespit edildi. Virüsün hayvanlarda şiddetli ölümlere neden olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Tolgahan Ediz, bulaş riskinden korkup buzağısını bırakıp gidenlerin olduğunu dile getirdi.

Güncellenme: 11:56, 23/04/2021
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Kars Veteriner Polikliniği’ne getirilen buzağı, kedi ve köpeklerde corona virüsü tespit edildi. Şiddetli bir şekilde buzağılarda ortaya çıkan ishaller, özellikle buzağılarda ölümlere neden oluyor.

“BUZAĞISINI BIRAKIP GİDENLER OLDU”

Kars Veteriner Kliniği veteriner hekimlerinden Tolgahan Ediz, “”Bu sene kliniğimize gelen ishallerin kesmeyen ishaller olduğunu fark ettik ve viral enfeksiyondan şüphelenerek hızlı test kitleriyle beraber test yaptık. Dışkılardan aldığımız numuneler sonucunda test yapıyoruz. Bunun sonucunda corona virüs olduğu çıktı. Corona virüsü çıktığı an yetiştiriciler bir an korktu. Hani bize de bulaşır mı diye, hatta buzağısını bırakıp gidenler de oldu” dedi.

“HAYVANLARDA ŞİDDETLİ ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR”

Veteriner Hekim Tolgahan Ediz, “Sonuçta yetiştiricileri bilinçlendirdik ve insana bulaşmayacağını gördük. Ancak bazı yetiştiricilerimin çok maddi kayıplarına neden oldu. Coronadan 7 buzağısını kaybeden yetiştiricilerimiz oldu. Sadece buzağı değil, kedi olsun, köpek olsun bu sene çok fazla corona vakasıyla karşılaştık. Virüs sadece buzağı değil kedi, köpek olmak üzere bütün hayvanlarda şiddetli ölümlerle sonuçlanan bir virüstür” diye konuştu.

“İKİ HAYVANIM ÖLDÜ”

30 yıldır hayvancılık yaptığını ifade eden yetiştirici de, “30 yıldır hayvancılık yapılıyor. Bu sene ishal, akciğer hastalığı eskiden bir günlük hayvanlarda oluyordu. Şu an 5 aylık hayvanlar da var. Hayvanlarımızı veteriner hekime getirdim. Veteriner hekim test aldı. Test sonucunu corona olarak bize söylediler. Şu an 10 hayvanım tedavi görüyor, 2 hayvanımı kaybettim. Tedaviye başladık, serum tedavisi yapılıyor. Kaybımız çok” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:35,