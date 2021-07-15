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Kartal sahilinde kayalıklarda otururken silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul Kartal sahilinde dün gece kayalıklarda arkadaşıyla oturan 1 kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güncellenme: 17:30, 15/07/2021
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Kartal sahilinde kayalıklarda otururken silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi’nde meydana geldi. Özel koruma olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Cem Özmüş (48), arkadaşıyla birlikte sahildeki kayalıklarda oturduğu sırada olay yerine motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Arkadaşı, sırtından ve ayağından yaralanan Özmüş’ü otomobiliyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürdü. Olay yeri incelemesi yapan polis yerde çok sayıda boş kovan buldu.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, Özmüş hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü.

Özmüş’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. DHA

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