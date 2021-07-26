Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kastamonu’da orman yangını

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında 3 dönümlük arazi zarar gördü.

Güncellenme: 17:18, 26/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Kastamonu’da orman yangını

Yangın, saat 15.00 sıralarında Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri ve bir süre önce ilçede konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin ve helikopterin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 dönüm ormanlık alanı zarar gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıktığı bölgede bulunan Kabalar köyünde ikamet eden Raşit Aktaş, “Biz geldiğimizde yangın büyümüştü. Elektrikten çıktı deniliyor ama biz nasıl olduğunu görmedik. Yangına hemen müdahale edildi ve yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü” dedi. İHA

İlginizi ÇekebilirSoma'da orman yangınıSoma'da orman yangınıİlginizi ÇekebilirAvşa Adası'nda orman yangınıAvşa Adası'nda orman yangını
Balıkesir Kastamonu Manisa Soma yangın