Kastamonu’da suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmanın ardından harekete geçti.

12 ekiple 40 personelin katıldığı operasyonda 6 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza, 15 adet çeşitli kişiler adına düzenlenmiş senet ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA