Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güncellenme: 23:44, 15/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Emirdağ- Bolvadin karayolu Çatallı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halim T. (64) idaresindeki 42 AGY 912 plakalı TIR kavşakta S.B. (45) 06 BCU 582 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü Soner B., Yaren Fatma Aymergen, Mesut Nebi (48), Ramazan Mutlu (21), Yusuf Kelismail (20) ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi ÇekebilirKavşakta feci kaza! Ölü ve yaralılar varKavşakta feci kaza! Ölü ve yaralılar varİlginizi ÇekebilirKamyon ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar varKamyon ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar Edirne Haber katliam kaza Kırıkkale otomobil Ramazan trafik