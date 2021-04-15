Katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Emirdağ- Bolvadin karayolu Çatallı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halim T. (64) idaresindeki 42 AGY 912 plakalı TIR kavşakta S.B. (45) 06 BCU 582 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü Soner B., Yaren Fatma Aymergen, Mesut Nebi (48), Ramazan Mutlu (21), Yusuf Kelismail (20) ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İHA

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