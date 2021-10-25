Haberler - Günün İçinden

Kavgada silahlar çekildi! Ölü ve yaralılar var

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kavgada silahlar çekildi! Ölü ve yaralılar var

Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Aydın Köstekçi yaşamını yitirirken, yaralanan E.K., İ.K. ve U.K. adlı vatandaşlar Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Kazadan kurtuldu, kavgada öldü İlginizi Çekebilir Kazadan kurtuldu, kavgada öldü İş yeri sahibiyle kavga etti, onu bulamayınca kardeşini öldürdü İlginizi Çekebilir İş yeri sahibiyle kavga etti, onu bulamayınca kardeşini öldürdü