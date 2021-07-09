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Kavgaya müdahaleye giden polis memuruna kamyonet çarptı

Adana'da, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmeye giden ekipteki polis memuru O.İ.'ye kamyonet çarptı. O.İ. tedaviye alınırken, kaçan kamyonet sürücüsü Rıdvan G. (31) ise yakalanıp, gözaltına alındı.

Güncellenme: 18:56, 09/07/2021
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Kavgaya müdahaleye giden polis memuruna kamyonet çarptı

Adana’da merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler mahalleyi ablukaya alarak kavgayı ayırdı. Kavga diğer sokaklara da sıçradı.

KAMYONET ÇARPTI

Rıdvan G. yönetimindeki 33 E 3342 plakalı kamyonet, kavgaya müdahale eden polis memuru O.İ.’ye çarptı. Rıdvan G. kaçarken, yaralı polis memuru çağrılan ambulansla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye takviye olarak Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri sevk edildi. Ekipler, Rıdvan G.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. DHA

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