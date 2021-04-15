Kavşakta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 21.15 sıralarında Keşan- Malkara karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden Keşan yönüne ilerleyen Şafak Çıbık (33) yönetimindeki otomobil, Dörtyol Kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce orta refüje, ardından da köprülü kavşağın ayağına çarptı.

Hurdaya dönen ve kopan motoru yola fırlayan otomobilin sürücüsü Şafak Çıbık ve araçtaki Turgay Ayas (33) ve Işıl Olan (36) ağır yaralandı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Şafak Çıbık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çıbıkın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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