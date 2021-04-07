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Kaybettiği 27 bin liralık altınını polis yarım saatte buldu

Eskişehir'de Kenan Başaranın (67) kuyumcudan çıktıktan sonra poşete koyup düşürdüğü 27 bin lira değerindeki altınlar, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık yarım saatte bulunarak teslim edildi.

Güncellenme: 19:55, 07/04/2021
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Kaybettiği 27 bin liralık altınını polis yarım saatte buldu

Eskişehir’de yaşayan Kenan Başaran, evdeki altınların değerini öğrenmek için Arifiye Mahallesi Belediye Sokak üzerindeki kuyumcuya gitti.

Burada, bilezik ve altınların 27 bin lira değerinde olduğunu öğrenen Başaran, poşetle altınları cebine koyarken düşürdü. Bir süre sonra altınların cebinde olmadığını fark eden Başaran, gezdiği sokaklarda arama yapmasına rağmen altınları bulamayınca Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İhbar üzerine polis ekipleri, güvenlik ve MOBESE kameralarında yapılan incelemenin ardından Başaranın gezdiği sokakları tek tek inceleyerek yarım saatte altın dolu poşeti bulup, teslim etti.

POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünde altınlarını teslim alarak polis ekiplerince teşekkür eden Kenan Başaran, “Kuyumcuya altınların değerini öğrenmek için gitmiştim. Oğluma para gönderecektim. Kuyumcu 27 bin liralık değer biçti. Bende altınları poşete koyarak dışarı çıktım. Poşeti cebime koyarken düşürmüşüm. Fark edince aradım ama bulamadım. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ettim. Ekiplerimiz hemen aramaya başladı. Yaklaşık yarım saatte geldiğim güzergahları dolaşıp buldular ve altınları bana eksiksizlik olarak teslim ettiler. Polisimize çok teşekkür ederim” dedi. DHA

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