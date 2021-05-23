Kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu

İlçeye bağlı Nazımbey Yeniköy Mahallesinde yol kenarındaki sulama kanalı içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, cesedin, yaklaşık 5 gün önce Değirmendere Mahallesindeki evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan çoban Muharrem Tığlıya (43) ait olduğunu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tığlının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA

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