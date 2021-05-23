Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu çoban Muharrem Tığlının (43) sulama kanalında cesedi bulundu.

Güncellenme: 19:03, 23/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu

İlçeye bağlı Nazımbey Yeniköy Mahallesinde yol kenarındaki sulama kanalı içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, cesedin, yaklaşık 5 gün önce Değirmendere Mahallesindeki evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan çoban Muharrem Tığlıya (43) ait olduğunu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tığlının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA

İlginizi Çekebilirİkinci doz corona virüsü aşısını oldu, yatağında ölü bulunduİkinci doz corona virüsü aşısını oldu, yatağında ölü bulunduİlginizi ÇekebilirSurdan düşen Ferdinin ölümünde görgü tanığı: Kadın tekme attıSurdan düşen Ferdinin ölümünde görgü tanığı: Kadın tekme attı