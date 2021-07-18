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Kayınpeder önce gelinini, sonra kendini vurdu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kayınpeder, tartıştığı gelinini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Kayınpeder olay yerinde hayatını kaybederken, gelini ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 16:26, 18/07/2021
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Kayınpeder önce gelinini, sonra kendini vurdu

Kırkağaç ilçesi Cinosman Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde, aralarında geçmişten süregelen husumet nedeniyle A.E. (44)  ile gelini G.E. (20) evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.E., gelini G.E.’yi av tüfeği ile vurarak yaralarken, ardından aynı tüfekle intihar etti. A.E. olay yerinde hayatını kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan G.E. ise yaralı olarak kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olay sonrası emniyet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.