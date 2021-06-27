Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Edremit’in turistik Altınoluk Mahallesi’nde dün yürüyüşe çıkan, Alzheimer ve tansiyon hastası Salim Erdinç, bir daha dönmezken, yakınları da kendisine ulaşamadı.

Erdinç’in cep telefonunun şarjının bittiği sanılırken, aile jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Erdinç’in bulunması için İzmir’den AKUT gönüllüsü 6 kişi, arama köpeği ile geldi. Ayrıca Balıkesir Valiliği tarafından AFAD ve UMKE ekibi de bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan aramada Salim Erdinç’in cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Erdinç’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi. DHA

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