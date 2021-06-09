Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu

Keles ilçesi kırsal Kıranışıklar Mahallesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen çiftçi Ramazan Ferik, dün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte kendilerine ait tarlada çalıştı.

Ferik, akşam saat 19.00 sıralarında eşi ve çocuğuna eve gitmelerini, kendisinin de birazdan geleceğini söyledi. Eşi ve oğlu eve giderken, Ferik ise bir süre daha tarlada çalıştı.

Ailesi, Ferikin saat 22.00ye kadar eve gelmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri bir süre Feriki ev ve tarlasının çevresinde aradı. Ancak çiftçiye ulaşamadı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve DASKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece saatlerinden itibaren bölgede geniş çaplı arama- kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, bugün Feriki tarlasından 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen Ferik, tedbir amaçlı Keles Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ramazan Ferik, jandarmaya verdiği ifadesinde hava kararınca yolunu kaybettiği ve bu nedenle kaybolduğunu söyledi. DHA

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