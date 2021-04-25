Kayıp çocuk taşların arasında bulundu

Muradiye ilçesine bağlı Devetaş Mahallesi Mikail mezrasında üç yaşındaki Şeyma Nur Güzel’in oyun oynadığı esnada kaybolduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, UMKE, AFAD, ve Edremit Belediyesi arama faaliyeti başlattı.
Kayıp çocuk aynı gün saat 22.50 sıralarında Mikail mezrasına 3 kilometre uzağında taşların arasına oturur vaziyette bulundu. Şeyma kontrol amaçlı olarak annesiyle birlikte Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi. (İHA)