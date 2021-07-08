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Kayıp hurdacı ölü bulundu

Hatay'da üç gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Engin Seyyar'ın cansız bedeni boş arazide bulundu.

Güncellenme: 08:54, 08/07/2021
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Kayıp hurdacı ölü bulundu

Hassa ilçesinde oturan bir çocuk babası Engin Seyyar, 5 Temmuz sabah saatlerinde motosikletiyle hurda toplamak için evden çıktı. Seyyar’dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. AFAD, jandarma ve polis ekipleri en son görüldüğü bölgede arama yaptı.

Arama çalışmalarının ardından ekipler, Engin Seyyar’ın cesedini gece saatlerinde boş bir arazide buldu. Elektrik direğine çıktığı ve akıma kapılarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Seyyar’ın cesedi, kesin ölüm sebebin belirlenebilmesi için Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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