Kayıp olarak aranan kişi öldürülerek boş bir araziye gömülmüş

Diyarbakır'da 14 Şubat'tan beri ailesinin başvurusu ile güvenlik güçlerince aranan kişiler listesinde yer alan 36 yaşındaki Cevat Demir'in Mersin'de cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetin alacak verecek nedeniyle işlendiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır’da 14 Şubat tarihinden bu yana kayıp olarak arandığı bildirilen Cevat Demir’in, son olarak Mersin’e geldiği yönünde bilgi alınması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekiplerince araştırma başlatıldı.

Kayıp şahsın ailesinin bir televizyon programına katılmasının ardından, programa konuk olan kişilerle de irtibata geçerek ifadelerine başvuran ekipler, şüpheli görülen birçok adreste arama yaptı.

Elde edilen tüm bulgular ile kayıp şahsın yakınlarından alınan kan örnekleri üzerinde DNA eşleştirmesi de yapılırken, Demir'in hayatta olduğuna dair herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadı.

3 AYRI İLDE OPERASYON, 14 GÖZALTI

Yapılan araştırmadan sonra şahsın öldürüldüğünü değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 3 ilde düzenledikleri operasyonla 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

BOŞ ARAZİDEN ÇIKARILDI

Şüphelilerin verdikleri ifade doğrultusunda, tabanca ile öldürülerek merkez Toroslar ilçesindeki Çopurlu Çivi Çukur mevkiinde boş bir araziye gömülen Cevat Demir’in cesedine ulaşıldı.

Arazide iş makinesiyle yapılan kazıdan gömüldüğü yerden çıkartılan Cevat Demir'in cesedi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Diyarbakır’da toprağa verildi.

7 KİŞİ SUÇLARINI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, suçlarını itiraf ettikleri belirtilen M.Ş, İ.B, E.E, M.Ş, R.G, T.D ve Ş.K adliyeye sevk edildi. Cinayetin, alacak-verecek meselesi nedeniyle işlendiği öğrenildi.