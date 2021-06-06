Kayıp olduğunu duyurup yardım istemişti! Kızını pompalıyla vurdu

Denizli'nin Buldan ilçesinde kafeterya işletmecisi Alphan A. tartıştığı kızını pompalı tüfekle vurdu. Olay akşam saatlerinde Tekke mevkiinde meydana geldi. Baba kız bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddialara göre öfkeli baba Alphan A. evdeki pompalı tüfek ile kızına iki el ateş etti.

DURUMU AĞIR

20 yaşındaki Kadriye E. A. başından ve göğsünden ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların haber verdiği 112 acil servis ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genç kızı Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahalesi devam eden Kadriye E. A. daha sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç kızın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlçe sakinleri baba ve kızı arasında sık sık kavga yaşandığını belirtti.

KAYIP DEYİP YARDIM İSTEMİŞTİ

Alphan A.'nın bir ay önce sosyal medya hesabından kızının kayıp olduğunu duyurduğu ve bulunması için yardım istediği öğrenildi. Genç kızın üç gün sonra baba evine geri döndüğü belirtildi. Alphan A. polis tarafından gözaltına alındı.

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