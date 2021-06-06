Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayıp olduğunu duyurup yardım istemişti! Kızını pompalıyla vurdu

Denizli’nin Buldan ilçesinde baba Alphan A. tartıştığı kızı Kadriye E. A.’yı evde bulunan pompalı tüfekle ağır yaraladı. Gözaltına alınan baba yaklaşık bir ay önce sosyal medyadan kızının kayıp olduğunu duyurmuş bulunması için yardım istemişti. Genç kız Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Selami AYDIN
Güncellenme: 21:58, 06/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Kayıp olduğunu duyurup yardım istemişti! Kızını pompalıyla vurdu

Denizli'nin Buldan ilçesinde kafeterya işletmecisi Alphan A. tartıştığı kızını pompalı tüfekle vurdu. Olay akşam saatlerinde Tekke mevkiinde meydana geldi. Baba kız bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddialara göre öfkeli baba Alphan A. evdeki pompalı tüfek ile kızına iki el ateş etti.

DURUMU AĞIR

20 yaşındaki Kadriye E. A. başından ve göğsünden ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların haber verdiği 112 acil servis ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genç kızı Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahalesi devam eden Kadriye E. A. daha sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç kızın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlçe sakinleri baba ve kızı arasında sık sık kavga yaşandığını belirtti.

KAYIP DEYİP YARDIM İSTEMİŞTİ

Alphan A.'nın bir ay önce sosyal medya hesabından kızının kayıp olduğunu duyurduğu ve bulunması için yardım istediği öğrenildi. Genç kızın üç gün sonra baba evine geri döndüğü belirtildi. Alphan A. polis tarafından gözaltına alındı.

İlginizi ÇekebilirEvinin karşısında tuvaletini yapan kişiyi sırtından vurduEvinin karşısında tuvaletini yapan kişiyi sırtından vurduİlginizi ÇekebilirSevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurduSevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
baba Bursa Denizli Haber Kahramanmaraş kavga Polis Sağlık sosyal medya