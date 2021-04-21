Kaymakam ve belediye başkanı kaza yaptı

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Oltu, Kaleboğaz mevkisinde meydana geldi. Olur Kaymakamı İlker Eker, Belediye Başkanı Sıddık Demircan ve koruma polisi Murat Keskinin içinde bulunduğu Sinan Yıldırım yönetimindeki 25 FE 002 plakalı makam aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

ARAÇ SÜRÜKLENDİ

Taklalar atarak şarampole yuvarlanan ve yaklaşık 110 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Kazayı duyan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, hastanede tedavi altına alınan yararlıları ziyaret etti. Kaymakam Turan, “Arkadaşların hayati tehlikeleri yok. Durumları gayet iyi. Yaralanan Belediye Bakanımız Sıddık Demircan, kazada en fazla darbeye mahruz kalan kişi olmuş. Çok şükür onun da ciddi bir problemi yok. Sağlık çalışanları tarafından yaralılarla yakınen ilgileniliyor. İnşallah hepsi en kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Ucuz atlatılmış. Kazanın şekline bakalacak olursak aracın fotoğraflarını gördükten sonra arkadaşların bu durumu beni mutlu etti” diye konuştu. DHA

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