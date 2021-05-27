Kaynak yapılırken çıkan ve madeni yağ fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB), bugün saat 15.30 sıralarında bir iş yerinde kaynak çalışması yapılırken yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan taraftaki madeni yağ fabrikasına sıçradı.
Alevler fabrikayı sararken gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yangına ilk müdahaleyi OSB itfaiyesi yaptı. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. İş yerlerinde maddi zararın meydana geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor. DHA