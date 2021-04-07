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Kayseri’de feci kaza: 2 ölü

Kayseri'de hafif ticari araç, demir yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyon kasasında yüklü demirlerin içine girdiği hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Koçer (30) ile yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 20:57, 07/04/2021
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Kayseri’de feci kaza: 2 ölü

Kaza, saat 16.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Ümit Koçer yönetimindeki 46 HE 019 plakalı hafif ticari araç, kavşakta aynı yönde seyir halinde olan Mehmet Bahtiyar’ın kullandığı demir yüklü kamyonete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet kasasında bulunan demirler, kayarak hafif ticari aracın camından içeri girdi. Kazada, sürücü Ümit Koçer ile yanında bulunan ve üzerinde kimliği çıkmayan kişi, araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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