Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 1’i kadın 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 1’i kadın 3 şüphelinin şehirler arası otobüsle Kayseri’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için hazırlık yaptı.

Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, plakası belirlenen yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan Y.G. isimli kadının üzerinde 900 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına altına alınan kadının kurye olabileceği ihtimali üzerinde duran polis terminal içinde kadını bekleyen H.D. ve C.A.’yı da gözaltına aldı. 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. DHA