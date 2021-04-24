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Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Trabzon’un Maçka ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında freni patlayan vinç yüklü tırın parçaları ortalığa saçılırken, araç sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Güncellenme: 17:58, 24/04/2021
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Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Gümüşhane'den Trabzon istikametine gitmekte olan ve plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen vinç yüklü tır, Maçka ilçesi Bağışlı mevkiinde freni patlayınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvarlara çarpa çarpa karşı şeride geçti.

Kaza sırasında tırın lastikleri ve parçaları yol kenarındaki dereye, yolun dört bir yanına dağılırken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Yoldan geçen basın mensuplarının ve diğer sürücülerin ilk müdahalesini yaptığı tır sürücüsü kazada ağır yaralanırken, bölgeye ambulans çağrıldı.

112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı tır sürücüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılırken, yol uzun süre ulaşıma açılamadı. İHA

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