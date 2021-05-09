Kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı

Kaza gündüz saatlerinde İzmir Çanakkale yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Aliağa istikametine doğru seyir halindeki Ozan K. idaresindeki 35 HDZ 84 plakalı otomobil, trafik ışıklarında sola dönüş için sol şeritte bekleyen Fırat E. idaresindeki 35 ADS 434 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, trafik lambalarına çarparak durabildi. Her iki otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil içerisinde bir anormallik fark ederek, savcılıktan izin alıp otomobil içerisinde arama başlattı.

Yapılan aramalarda sonucunda otomobilin çeşitli yerlerine saklanmış vaziyette çeşitli miktarlarda ‘lyrica’ olarak bilinen uyuşturucu hap, kristal olarak tabir edilen uyuşturucu ve esrar maddesi çıktı.

Gözaltına alınan sürücüye uyuşturucu ticaretinden işlem başlatılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)