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Kaza yapan minibüsteki parayı çaldı

İstanbul Esenyurt'ta hasarlı kazaya karışan minibüsün sürücüsü, tutanak tutulması için aracından indiği sırada yolculardan biri, hasılat olan 600 lirayı alıp kaçtı.

Güncellenme: 11:50, 13/06/2021
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Kaza yapan minibüsteki parayı çaldı

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde seyir halindeki hatlı minibüs, hasarı kazaya karıştı. Sürücü Evren Çiftçi de araçtaki yolcuları, başka bir minibüse aktarıp, tutanak tutulması için yola indi.

Tutanak tutulmasının ardından minibüse dönen Çiftçi, paraları topladığı bölümdeki 600 liranın alındığını fark etti. Hemen minibüsün güvenlik kameralarını inceleyen Çiftçi, paranın kazanın ardından aracından indirdiği bir yolcu tarafından alındığını gördü. Çiftçi, kamera kayıtlarını da alarak polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. (İHA)

Esenyurt Evren istanbul kaza Polis