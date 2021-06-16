Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü civarı D-817 karayolu üzerinde meydana geldi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Suat Tohumoğlu (51) yanında yolcu olarak bulunan eşi ile birlikte kullandığı 33 KET 33 plakalı otomobil ile giderken kontrolden çıkarak önce refüje ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Kazada polis memurunun hayatını kaybettiği belirlenirken otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen eşi ise yaralı olarak kaldırıldığı devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)