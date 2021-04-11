Kaza yerine gelen abladan en acı soru

Kaza, Tepebaşı'na bağlı Sütlüce mahallesi İstiklal caddesinde meydana geldi. Bünyamin A., (50) idaresindeki 26 AF 356 plakalı kamyonet ile Ali E.'nin (25) kullandığı 26 UH 093 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Sürücü Bünyamin A., kullandığı araç ile Eskişehir Teknik Üniversitesi kavşağında karşı şeride geçtiği iddia edildi. Düz yolda aracıyla seyir halinde olan Ali Eren'in karşısına çıkmasıyla kaza meydana geldi.

Araç içinde sıkışan 26 AF 356 plakalı kamyonetin sürücüsü Bünyamin A., sıkıştığı şoför mahallinden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla ağır yaralı olarak çıkarıldı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Diğer kamyonetteki sürücü Ali E. de ağır yaralı olarak kurtarılırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman N. (23), yabacı uyruklu vatandaşlar Mohammed Anar N., (31), Bazmohammad S., (25), Mohammad Yasin M., (32) ve Mecit H., (21) kazada hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kamyonetin sürücülerinden Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bünyamin A.'nın ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ali E.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

“İKİ ARACIN DA ŞOFÖR MAHALLERİ BİRBİRİNE ÇARPMIŞ”

Olay yerinin yakınındaki bahçelerinde kazanın sesini duyarak geldiklerini belirten ve olay yerine ilk gelenlerden birisi olan Arif Öner, “Bahçede oturuyorduk. Sesi duyduk ve bir anda her taraf toz duman oldu. Koştuk geldik, bir kişi kırmızı kamyonette, beş kişi de diğer araçta vardı. Olayın nasıl gerçekleştiğini tam olarak göremedik. İki aracın da şoför mahalleri birbirine çarpmış. Kırmızı araçtaki şoförün durumu daha ağırdı. Diğer araçtakinin o kadar ağır değildi” dedi.

“KARDEŞİM ÖLDÜ MÜ BENİM?”

Kaza haberini alan yaralı yakınları, kazanın olduğu yere geldi. Yaralılardan birisinin yakını olduğu anlaşılan bir kadından “Kardeşim öldü mü benim” çığlıkları duyuldu. Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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