Kazada 3 milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Osman Bayer yönetimindeki 38 D 5629 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda aynı yönde giden Hüseyin Kamış’ın kullandığı 01 ABZ 783 plakalı midibüse çarptı. Savrularak refüje çarpan otomobilde bulunan ve öğretmen alım mülakatı için kente geldikleri öğrenilen Adana İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gazi Keleş, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Kozan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer, Saimbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Bozkurt, Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Cankur ekiplerince çıkartıldıktan sonra ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. (İHA)

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