Kazada ölen Eren’in babası: Niye bıraktın beni

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Demireli Mahallesinde meydana geldi. H.G. yönetimindeki 34 UVY 59 plakalı kamyonet, aniden caddeye çıkan Görkem K.nin (20) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Görkem K. ve yolcu konumundaki Eren Beygirciler, yola savruldu.

Görkem K. kolundan hafif, kafasını yere çarpıp sürüklenen Eren Beygirciler ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eren Beygirciler, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Görkem K.nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin caddede seyir halinde olduğu, elektrikli bisikletin aniden yola çıktığı ve bisikletteki 2 kişinin savrulduğu anlar yer aldı.

‘NİYE BIRAKTIN BENİ EREN’

Kazada hayatını kaybeden Eren Beygirciler’in cenaze namazı, Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mezarlığında kılındıktan sonra gözyaşları arasında toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen baba Aykut Beygirciler’in, Niye bıraktın beni Eren diye feryat etmesi, yürekleri dağladı. (DHA)