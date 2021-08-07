Kazada ölen küçük Mihrimah’ın babası: Ben sadece adalet istiyorum

İzmir'in Çiğli ilçesinde, dün kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden ve bugün toprağa verilen Mihrimah Gece Akalın'ın (6), babası Ali Akalın "Çocuğumun kanı yerde kalmasın, bir çocuk öldü. Ben sadece adalet istiyorum" dedi.

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Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 8423 sokaktan 8156 sokak istikametine giden Emrullah G. (16) yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonetin freni boşaldı.

Sürücüsünün kontrol edemediği kamyonet, o sırada kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklardan Mihrimah Gece Akalın kamyonet ve ağaç arasında sıkıştı.

Aracın geri çıkarılmasında yardım eden sürücü Emrullah G., daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazanın yaşandığı yere yakın dükkanı bulunan Mihrimah’ın amcası Veysel Akalın (53), yeğenini kanlar içinde görünce hemen kucaklayarak taksiyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Mihrimah hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından yaralanan diğer çocuk Esila Ç. (8) de hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Esila Ç.’nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Mihrimah Gece Akalın’ın cenazesi ise ikindi namazına müteakip Çiğli ilçesi Esentepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mihrimah Gece Akalın’ın babası Ali Akalın, annesi Sibel Akalın, 18 yaşındaki kardeşi Beyza Akalın, akrabaları ve sevenleri güçlükle ayakta durabildi.

“KAZAYI OĞLUM YAPTI”

Olayın ardından polis ekiplerince Nurullah G. ve oğlu Emrullah G. gözaltına alındı. Kamyonet sürücüsünün önce kendisi olduğunu söyleyen Nurullah G. daha sonra kazayı oğlunun yaptığını itiraf etti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürerken, 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

“6 YAŞINDA BİR ÇOCUK ÖLDÜ”

Olayın göz göre göre meydana geldiğini iddia eden Mihrimah Gece Akalın’ın babası Ali Akalın (50), şu ifadeleri kullandı:

* Olaydan sonra emniyet önce babasını almış. Babası 16 yaşında olduğu söylenen çocuğunu arabayla pazara göndermiş.

* Pazardan döndüğünde el frenini çekiyor ama araba kaymaya başlıyor. Çocuk panik ve telaş yapıp arabadan aşağıya atıyor ve kaçıyor.

* Sonra araç benim çocuğuma çarpıyor. Ben zaten şoka girdim. Babası polise ifadesinde bu yaşananları anlatmış.

* Çocuğumun kanı yerde kalmasın. 6 yaşında bir çocuk öldü. Ben sadece adalet istiyorum.

“BU BİR KAZA DEĞİL, BU RESMEN CİNAYET”

Olaya ilk müdahale eden Mihrimah Gece Akalın’ın amcası Veysel Akalın ise şunları söyledi:

* Beni çağırdılar dükkandan koşup geldim. Yeğenim ağacın dibinde hareketsiz yatıyordu. Kimse çocuğu kaldırıp arabaya koymaya cesaret edememiş.

* Yeğenimi, canımı öyle görünce kucakladım taksiye koydum. Yeğenim yaşıyordu. Hastaneye gidene kadar nabzını kontrol ettim. İç organlarının hepsi dışarıdaydı, organlarını ellerimle tuttum. Bu bir kaza değil. Bu resmen cinayet.

* Bazı şahitler arabada şoför olmadığını söylerken bazıları da var diyor. İstediğim tek şey; adalet adaletse, emniyet emniyetse bu yaşananları ortaya çıkarır. Babası karakolda benim oğlum yapmadı, yapan benim demiş. Olaydan sonra buraya sığınmış, birini de kaçarken görmüşler. Araç park halindeymiş.

* Bilirkişi gelsin burada inceleme yapsın. Olay ortaya çıksın. Park halindeki araç nasıl kayıp geldi öğrenmek istiyoruz. Ağacın dibinde 4 kişi oturuyormuş.

* Torunlarıyla oturan bir ağabeyimiz, yeğenimi de tutmaya çalışmış ama elinden kaymış. Ayrıca bu sokak resmen otoban gibi araçlar kontrolsüz hız yapıyor.

* Belediyeden bir an önce yola kasis yapmasını istiyoruz. Bizim canımız gitti başkaları da aynı acıyı yaşamasın. DHA