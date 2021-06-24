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Kazada yürek yakan ölüm

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada; çarpışma esnasında camı açık olan yolcu, kafasını elektrik direğine çarpınca hayatını kaybetti.

Güncellenme: 17:06, 24/06/2021
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Kazada yürek yakan ölüm

Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana gelen kazada A.Ç.’nin sürücüsü olduğu 38 NF 452 plakalı hafif ticari araç ile K.S.’nin sürücüsü olduğu 38 JZ 166 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

BAŞINI ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle elektrik direği ile araç arasında sıkışan yolcu Yeter Ç., açık olan camdan kafasını elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yeter Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Yeter Ç.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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