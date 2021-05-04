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Keban Baraj Gölü’nde 2 feribot çarpıştı

Elazığ'da etkili olan fırtına nedeniyle Keban Baraj Gölü'nde 2 feribot çarpıştı. Kazanın ardından sürüklenen feribotlardan biri demir olan jandarmaya ait tekneye çarptı. 2 feribot ile jandarmaya ait teknede hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmadı.

Güncellenme: 21:20, 04/05/2021
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Keban Baraj Gölü’nde 2 feribot çarpıştı

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ’da meydana geldi. Bölgede etkili olan fırtına Keban Baraj Gölünde deniz ulaşımını da etkiledi.

Keban Baraj Gölü’nde Elazığ-Pertek seferini yapmak üzere açılan feribot bu sırada kıyına yanaşmakta olan, ancak fırtına ve dalga nedeniyle savrulan feribotla çarpıştı.

Kazanın ardından sürüklenen feribotlardan biri , bu sırada kıyıda demirli bulunan jandarmaya ait tekneye çarptı.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı kazada 2 feribot ile jandarmaya ait teknede hasar meydana geldi. DHA

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