‘Kekik var mı’, ‘Nane şekeri getir’ şifreleriyle uyuşturucu satmışlar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin, uyuşturucuları satarken 'Kekik var mı?', 'Metin ağabeyi getir', 'Nane şekeri getir' şifrelerini kullandığı belirlendi.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy’ün Kızılpınar Mahallesi’nde C.K., Y.C.K. ve E.D.’nin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 3 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonucu şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri satarken yakalanmamak için telefon görüşmelerinde ‘Kekik var mı?’, ‘Metin ağabeyi getir’, ‘Nane şekeri getir’ şifrelerini kullandığı belirlendi.

3 ay süren takibin ardından jandarma, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. C.K., Y.C.K. ve E.D., gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda ise satışa hazır 50 fişek eroin, 30 fişek bonzai, 20 gram metamfetamin, 10 fişek esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 döner bıçağı ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)