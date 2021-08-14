Kemal Kılıçdaroğlu’nun teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu’nun hayatını kaybeden teyzesi Fecire Işık için Tunceli Cem Evi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri katıldı.

EVREN DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tunceli’de bir süredir tedavi gören ve yaşamını yitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir teyzesi Fecire Işık için Tunceli Cem Evi’nde cenaze töreni düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun teyzesi Fecire Işık önceki akşam hayatını kaybetti. Fecire Işık’ın Tunceli Cemevi’nde tören düzenlendi. Törene başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, milletvekilleri Polat Şaroğlu, Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Tunceli Baro Başkanı Av. Kenan Çetin, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Nazmiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Fecire Işık, cenaze töreninin ardından Nazımiye ilçesinin Ramazan Köyü'nde toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.