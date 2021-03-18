Kendi arazilerine kazık çaktılar ceza yediler

Sinop'ta kamulaştırılması yapılmadan kendi tapulu arazilerinden yol geçtiğini öne süren hissedarlar yola demir kazıklar çakarak Seyit İbrahim Bilal Kız Öğrenci Yurdu’nun yolunu trafiğe kapatmıştı.

Hissedarlar yolun herhangi biri tarafından açılmaması için 13 gün boyunca yolda nöbet tutarken yurda gelen vatandaşlar, güvenlik kulübesinin bulunduğu kapı girişinde araçlarını park ederek yurda yaya bir şekilde ulaşıyordu.

Ulaşıma kapatılan yol Sinop Valiliği'nin devreye girmesiyle 3091 sayılı Kanun kapsamında yeniden hizmete açıldı. Hissedarların yine aynı sayılı kanuna göre yargı yoluna başvurması gerektiği belirtilerek hissedarlara memur yolluğu olarak 381,20 TL ceza kesildi.

Yol mücadelesini hukuki yollarla sonuna kadar sürdüreceğini söyleyen hissedarlardan Ufuk Yalçın, “Dava açacağız, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu yolun geçtiği yer benim tapulu arazim. Kamulaştırılma falan yapılmadı. Dilekçelerim valilikte hiçbir cevap alamıyorum. Hiçbir şekilde cevap verilmiyor. Savcılığa, valiliğe 3 tane dilekçe verdik. Hiçbir yerden dönüş yapılmıyor. Şu anda avukatımıza gereken belgeleri verdik. Avukatımız süreci takip ediyor. Dava açacak. Yola kazıkları çaktık diye kendi yerimizden ceza yedik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Adalete güvenmek istiyoruz. Burası bizim kendi yerimiz, ölçtürdük biçtirdik. Yalanla dolanla işimiz yok. Biz sadece yerimizi istiyoruz” dedi.