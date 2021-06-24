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Kendi imal ettiği sahte içkileri marketinde satarken yakalandı

Antalya'da kendi imal ettiği sahte içkileri yine kendine ait markette satan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Güncellenme: 17:52, 24/06/2021
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Kendi imal ettiği sahte içkileri marketinde satarken yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından merkez Döşemealtı İlçesi Ilıca Mahallesinde ikamet eden M.A. isimli şahsın sahte içki imal ederek kendisine ait markette sattığının tespit edildi.

Yapılan baskında 13 litre sahte içki, 24 adet boş içki şişesi ile bin 50 adet bandrol ve bin 50 adet şişe kapişonu ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulurken şüpheli M.A ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. İHA

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