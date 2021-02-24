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Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Fransa'dan gelen bir grup genç polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan gençler cezadan kaçamadı. Fransa'da son model polis otolarının kendisini yakalayamadığını söyleyen gençler polislere teşekkür etti. 

Güncellenme: 09:26, 24/02/2021
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Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler

Süleyman Demirel bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında Ali Selçuk K. idaresindeki Fransa plakalı araçta bulunan bir grup genç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamaca sonucu bir otelin bahçesinde yakalanan gurbetçi gençler araçtan indirildi.

Alkol muayenesi testinde sürücü Ali Selçuk K.’de 16 promil alkol çıktı. Fransa’da son model polis otolarının kendisini yakalayamadığını söyleyen gençler polislere teşekkür etti. Sürücüye çeşitli maddelerden bin 967 TL idari para cezası uygulandı. (İHA) 

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