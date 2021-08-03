Kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşını tüfekle öldürdü

Bursa'da, Adem K. (45), kendisine büyü yaptığını öne sürdüğü Selahattin İskender'i (57) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Bacağından vurulan İskender kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis şüpheliyi pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Dalyan Sokakta meydana geldi. Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Adem K., kendisine büyü yaptığını düşündüğü Selahattin İskender’in kapısına dayandı.

Burada Selahattin İskender ile tartışan Adem K., yanında getirdiği pompalı tüfekle İskender’e ateş açtı. Bacağının farklı yerlerine saçma isabet eden İskender kanlar içinde yere yığılırken şüpheli Adem K. ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İskender sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı İskender, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“BANA BÜYÜ YAPTIĞI İÇİN VURDUM”

Bu sırada polis ekipleri ise kaçan şüphelinin peşine düştü. Şüpheli Adem K., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince suç aleti olan pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, “Selahattin’in benimle problemleri vardı. Mutsuz olmam için bana büyü yapmıştı. Ben de bana büyü yaptığı için onu vurdum” dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA