Kendisini yakalayan ev sahibini yüzünden vuran hırsız yakalandı

Olay, geçen pazartesi gecesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Çobanlar Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evden yaklaşık 10 bin TL çaldıktan sonra kaçmak üzereyken ev sahibi tarafından fark edildi. Ev sahibi Murat Oktay'ın kovalamaca sonrası yakaladığı hırsız, boğuşma sırasından yanında bulunan silahla dört el ateş etti ve ev sahibini yüzünden vurarak ağır yaralandı.

Güvenlik kameraları ve hastane kayıtlarını inceleme altına alan jandarma, kaçma esnasında bacağından yaralanan şüphelinin tedavi için gittiği Gazipaşa Devlet Hastanesinde kaydına rastladı. Jandarma, 35 yaşındaki H.K. adlı şahsı evinde yakaladı. İlk ifadesinin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edilen şahsın sorgusu sürüyor. (İHA)