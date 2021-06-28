Kentte 92 yıllık haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Çanakkale’de son 10 gündür hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Bunaltan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar sahillere koşarak denize girip serinlemeyi tercih ediyor.

Meteoroloji yetkilileri ise, dün yapılan ölçümlerde, 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek haziran ayı sıcaklığının 37,2 derece olarak kaydedildiğini açıkladı. Çanakkale’de, daha önceki en yüksek kayıt, 36,8 derece ile 24 Haziran 2007 tarihinde ölçülmüştü.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda görülen müsilaj nedeniyle vatandaşlar denize girmeye çekinirken, şu ana kadar müsilajın görülmediği yerlerden birisi olan Assos bölgesi ise deniz için ilk tercih oluyor.

“BU KADAR SICAK OLMASINI BEKLEMİYORDUM AÇIKÇASI”

Vatandaşlar Kadırga Koyu’nun serin ve berrak sularında yüzerek serinlemeyi tercih ediyor. İstanbul’dan Kadırga Koyu’na tatile gelen Hikmet Ertaş, şunları söyledi:

* Assos’un suyunun biraz daha soğuk, ikliminin de serin olduğunu söylediler. Bunaltan sıcaktan kendimizi buraya attık. Hava gerçekten çok sıcak. Ama Assos’un güneye, Akdeniz’e göre daha iyi bir iklimi var. Bu durum da pandemiden kaçmak isteyenleri buraya çekebilir.

* Bu kadar sıcak olmasını beklemiyordum açıkçası. Bizim için zaten önemli olan deniz ve kum. O da burada mevcut.

* Buraya gelirken Çanakkale Boğazı’nda müsilaj görüntüsü vardı, izledik. Bozcaada’da da görüldüğü söyleniyor ama burada henüz bir şey göremedik.

* Assos müsilajın uğramadığı bir yer olmuş. Umuyorum hiçbir yerde olmaz. Çünkü bütün sene vatandaşlar zaten yazı bekliyordu.

* Üstüne bir de müsilaj sorunu çıkarsa kötü olur. Ama Assos’ta şu anda bir şey yok, Assos temiz. DHA