Kentte corona virüsü vaka sayıları 50-60’a kadar düştü

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Geçtiğimiz aylarda genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirleyen Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni yeni yönetimini tebrik eden Vali Aydın Baruş, gazetecilerle kentin sorunları, yapılması gereken konular ile basının sorun ve sıkıntıları hakkında istişarelerde bulundu.

Vali Aydın Baruş, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada kentte corona virüsü vaka sayılarının düştüğünü de belirtti.

“BASIN, SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDE”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan MGC Başkanı Vahap Güner, Malatya yerel basınının sorunları olmasına rağmen sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade ederek, “Basın kuruluşlarımız sorumluluklarının bilincinde, Malatya'nın menfaatini düşünerek yayın yaparlar. Deprem ve pandemi sürecinde Malatya basını da önemli bir sınav vermiştir. Pandemi nedeniyle bir araya gelemedik ama sorumluluğumuz her zaman ağır basar. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

“VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR”

Malatya’da Covid-19 vaka sayıları ile ilgili son durumu da aktaran Vali Baruş, “Geçtiğimiz haftalarda bakanlık verileri paylaştı ve bu hafta az da olsa yine düşme olmasını bekliyoruz. Bu durum tedbiri elden bırakmamalıdır. Azalma var ama daha da dikkatli olmalıyız. Temizlik, maske ve mesafe uygulamasına devam etmeliyiz. Aşılanmada önemli bir mesafe aldık, kent genelinde vaka sayıların 50-60’a kadar düşmüştür” ifadelerini kullandı. İHA

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