Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kentte peş peşe yangınlar

Malatya'da çıkan 3 ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncellenme: 23:39, 27/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Kentte peş peşe yangınlar

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Kirişçi Sokak’ta iki katlı bir evde henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine itfaiye haber verilirken, kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları müdahale sonrası yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi Düzağaç mevkii mera alanında çıkan yangın ise itfaiye, jandarma ve bölge halkının da katıldığı çalışmalarla kontrol altına alınırken, Arguvan Asmaca Mahallesi Ömer Ağa mezrası ormanlık alanında meydana gelen yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

İlginizi ÇekebilirEskişehir'de korkutan orman yangınıEskişehir'de korkutan orman yangınıİlginizi Çekebilirİplik fabrikasında yangın! 4 işçi hastaneye kaldırıldıİplik fabrikasında yangın! 4 işçi hastaneye kaldırıldı
Denizli Eskişehir Haber Malatya Sanayi yangın