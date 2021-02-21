Kepçeyle tarihi eser arayanlara baskın

Olay, bugün sabah saatlerinde Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hıdır İlyas mevkiinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, kepçeyle kazı yapan yedi şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan kepçe, adaptör, kayıt kutusu, 26 metrelik yılan kamera, monitör, adaptör şarj cihazı ve aydınlatma kablosuna el konuldu.
Kaçak kazı yapan; M.Y. (43), Y.G. (45), M.K. (40), A.R.A. (46), S.Y. (53), M.Ç., (51) ve Ş.K. (24) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. (DHA)