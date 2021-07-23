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Kereste yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde TEM Otoyolunda, kereste yüklü TIR, otomobile çarpıp devrildi. TIR şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Güncellenme: 18:05, 23/07/2021
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Kereste yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı

Kaza, 16.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampası mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Işık yönetimindeki 24 EU 289 plakalı TIR, aynı yöne giden Engin Çelik yönetimindeki 45 M 6955 plakalı otomobile çarpıp devrildi.

Kazada, TIR şoförü Mehmet Ali Işık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Işık, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar, Düzce gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. DHA

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