Keşan’da bağımlıların uğrak yeri haline gelen 230 metruk ev yıkıldı

Keşan’da, madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen metruk evler, mahallelinin şikayeti üzerine ev sahipleriyle anlaşmaya varılarak belediye ekiplerince yıkılıyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, metruk evlerin güvenlik açısından sorunlar ortaya çıkardığını belirterek, “Keşanda metruk ev sorununun hat safhada olduğu bir dönem yaşıyoruz” dedi.

Keşan Belediyesi olarak, kaymakamlık önderliğinde metruk ev sorununu muhtarların tespitiyle çözüme kavuşturduklarını söyleyen Helvacıoğlu, “Göreve geldiğimiz 2,5 yıldan bu yana her ay yaklaşık 10 ev yıktık. Metruk evlerin yıkılması konusunda çok ciddi yol kat ettik. Metruk evlerin bulunduğu alanlar suçla iştigal eden kişilerin uğrak yeri haline geldi. Evsizlerin uğrak yeri. Ayrıca uyuşturucu ve fuhuş için de kullanılıyor. Bu nedenle mahalle sakinleri de huzursuz oluyor. Bu konuda çok yol kat ettik. Ev sahipleri ya da varislerden izin alıyoruz. Keşanı daha huzurlu bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Bu evlerin de sorun olduğunu düşündük. Bugün 230uncu metruk evi yıkacağız” diye konuştu.



‘EVLERİN YIKILMASI SUÇ OLUŞMASINI DA ORTADAN KALDIRACAK’

Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek de metruk evlerin mahallelide huzursuzluk yarattığını ifade ederek, “Ben, belediye başkanımıza göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Keşan’da en büyük sorunlarımızdan olan bu metruk evlerin yıkılması konusundaki çabamız ilerleme kaydediyor. Metruk evler dışarıdan gelen insanların da barınma noktası oldu. Keşan bir cazibe merkezi, çekim noktası. Çevredeki insanlar da bu metruk evlerde kalanlardan rahatsız. Maalesef bu evlerden kötü kokular alıyoruz. Bunun da çözümü metruk evlerin yıkılması. Polis de gayret gösteriyor. Ama polis gittikten sonra bu kişiler metruk evlere yeniden geri dönüyor. Evlerin yıkılması suç oluşmasını da ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANMIŞTI

Bu arada, şubat ayında Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Yukarı Zaferiye Mahallesindeki metruk bir eve düzenlenen operasyonda Yunanistana kaçma hazırlığında olan FETÖ şüphelisi G.Ö. (35) yakalanıp, tutuklanmıştı. (DHA)