Keşan’da corona denetimlerinde 105 kişiye 280 bin lira ceza

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde corona virüsü önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada 15- 22 Mart tarihleri arasında asayiş uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Yapılan denetimlerde, 2,82 gram eroin, 1,15 gram bonzai, 0,62 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabaca, 17 mermi ele geçirildi.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve ev ziyareti kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 105 kişiye, toplam 280 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. DHA