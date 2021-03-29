Keşan’da corona denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira ceza

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde corona virüsü önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 22-29 Mart tarihleri arasında asayiş uygulamaları ve şok denetimler yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan denetimlerde ise 37,71 gram eroin, 83,77 gram bonzai, 0,72 gram metamfetamin ve 185 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 106 kişiye, toplam 297 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. DHA