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Kılıktan kılığa girdi ama kurtulamadı…

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yekebaş'ın, yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlendi.

Güncellenme: 17:20, 18/03/2021
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Kılıktan kılığa girdi ama kurtulamadı…

Ankara’da, ‘silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme’ suçundan aranan ve 2018 yılından bu yana firari olan Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından özel ekip kuruldu. Yapılan çalışmalar sonucu, şüphelinin Bahçelievler Mahallesi’nde muhtarlıkta kaydı bulunmayan bir adreste saklandığı ve başkasının adına kayıtlı araç kullandığını tespit edildi.

Yekebaş, polisin takibi sonucu evinin bulunduğu sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Firari Yekebaş’ın, uzun yıllar Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanlığında görev yaptığı, yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı ve sürekli kılık değiştirdiği belirlendi. DHA

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