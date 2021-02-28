Kimi yüzünü kapattı, kimi de tuvalete saklandı…

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele ile Covid-19 tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde bulunan bir işletmede kumar oynandığı duyumu alındı.

Bu kapsamda; Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Kumar oynadığı tespit edilen 2’si kadın 13 kişiye “kumar oynamak”, “kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek” ve “sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek”ten toplam 62 bin 465 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu. İşletme sahibi H.C.G. isimli şahıs hakkında da “kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.

TUVALETTEN ÇIKTI

Öte yandan, kumar oynadığı tespit edilen şahıslardan biri polisin “Ne yapıyorsunuz” sorusuna “Oturuyoruz” yanıtını verdi. İşletmedeki bir kadının operasyon sırasında tuvaletten çıktığı, bazı şahısların da yüzlerini kapattığı görüldü. (İHA/DHA)

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