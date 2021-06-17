Kimlik bilgilerini çalıp, yasadışı bahis ve kripto para için kullandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşları 18 ile 22 arasında değişen bir grup gencin sosyal medya üzerinden tanışarak, yasa dışı bahis siteleri açtıkları ve bu sayede yüklü miktarda kazanç sağladıkları yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin yasa dışı bahisle elde ettikleri geliri kimlik bilgilerini satın aldıkları kişiler adına açılan banka hesaplarına transfer ettiklerini saptadı.

Tespit edilen 12 kişinin yakalanması için Bursa merkezli Aydın, Manisa ve İstanbul’da salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 89 bin 250 TL, 14 cep telefonu, 8 dizüstü bilgisayar, 4 flash bellek, 1 tablet ile farklı bankalara ait 127 kredi ve banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin, kazandıkları parayı kripto paraya çevirdiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, adliyeye sevk edildi. (DHA)